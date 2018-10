ROMA – Sherol incanta Manuel Agnelli e il giudice di X Factor non ha dubbi: la porterà direttamente ai live. Una mossa a sorpresa quella di Agnelli, che dopo aver ascoltato la voce della 21enne nella cover di Rise Up di Andra Day non ha avuto dubbi. Sherol Dos Santos da Veiga sarà tra i partecipanti del talent show.

Solitamente dopo aver ristretto la rosa delle possibili categorie, nel caso di Agnelli dell’Under donne, solo 4 selezionati vengono portati ai live. Per farlo i giudici devono ascoltare tutte le esibizioni e poi comunicare la decisione finale per la costituzione della loro squadra.

Nel caso di Sherol, Agnelli non ha avuto bisogno di ascoltare prima le altre esibizioni. La potenza di voce di questa ragazza, che già aveva colpito pubblico e giurati interpretando Listen di Beyoncé, ha trovato conferma nella cover di Rise Up e così un posto ai Live di X Factor per lei è già garantito.