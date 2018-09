ROMA – Simone Geri è salito sul palco delle audizioni di X Factor, ma la sua performance non ha entusiasmato i giudici. Geri non è però passato inosservato, dato che fino a qualche tempo fa recitava come attore di film per adulti e vanta produzioni insieme a Rocco Siffredi ed Erika Lust.

Geri, 30 anni, era conosciuto nei film per adulti come Geri Del Bello. La sua passata carriera non ha lasciato indifferenti i giudici, che si sono lasciati andare a battute e inevitabili doppi sensi. Manuel Agnelli gli ha chiesto: “Non ti rompi le pal*e di questo tipo di clima intorno a te?”. E alla domanda di Fedez se da bambino fosse un “bimbominc***”, l’ex attore replica: “Io e te ci conosciamo, sono anche venuto a casa tua”. Una battuta che lascia di sasso Fedez, che aveva postato una stories su Instagram in cui si mostrava un documentario su Rocco a cui anche Simone aveva partecipato.

Poi le battute con la Maionchi e Geri che dice di averla conosciuta 20 anni fa a Capolungo, quando la produttrice andò a trovare una sua amica campionessa di burraco. Alla fine arriva il momento di cantare. Geri ha scelto Pugni chiusi di Demetrio Stratos, che però non ha entusiasmato i giudici che lo bocciano, ed è allora che parte l’ultima battuta e chiede: “Posso farvi un pezzo a cappella se volete”.