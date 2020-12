Finale piena di colpi di scena per XFactor 2020. Alessandro Cattelan ha detto addio dopo 10 anni. Non sarà più il conduttore della versione italiana del talent. Cattelan ha voluto salutare tutti in diretta.

Ma XFactor è prima di tutto una gara, quindi è doveroso dire chi ha vinto questa edizione. Si tratta di Casadilego, ragazza ancora minorenne che era nella squadra di Hell Raton.

Altro protagonista (non solo musicale ma anche mediatico) della finale è stato Manuel Agnelli. Il cantante e leader degli Afterhours si è esibito con i “suoi” Little Pieces of Marmelade. E si è tolto la maglietta, mandando in visibilio i social (anche perché il pubblico non era presente date le restrizioni anti Covid).

XFactor: Alessandro Cattelan lascia dopo 10 anni

Addio a XFactor dopo 10 anni per il conduttore Alessandro Cattelan, che si è congedato dal pubblico nel corso della finale. “È stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni”, ha detto Cattelan. E ha poi aggiunto: “Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo.

Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito”. Adesso, ha aggiunto, “per me è arrivato il momento di voltare pagina, cambiare e andare avanti”.

Casadilego ha vinto XFactor 2020

È Casadilego la vincitrice di XFactor 2020. La diciassettenne Elisa Coclite ha trionfato nella finale. All’ultimo scontro Casadilego ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei.

Casadilego è nata a Bellante (Teramo), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d’arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House”.

Secondi in classifica i Little Pieces of Marmelade, che si sono esibiti insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours e come Best Of hanno scelto i brani I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Il duo marchigiano, composto da Daniele e Francesco, rappresenta la scommessa vinta da Manuel Agnelli in questa edizione. Allo scontro finale con Casadilego hanno presentato One cup of Happiness.

Al terzo posto Blind. Il perugino Franco Rujan, in duetto con la sua giudice Emma, ha presentato La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli.

Manuel Agnelli senza maglietta sul palco di XFactor

Manuel Agnelli, come detto, si è tolto la maglietta durante l’esibizione con i Little Pieces of Marmelade. Il giudice e la band si sono esibiti in Veleno degli Afterhours (il gruppo di Agnelli). Nonostante l’età che avanza, Agnelli ha mostrato un fisico di tutto rispetto.

E gli utenti dei social si sono scatenati a commentare la performance del cantante. Che ha confermato, una volta di più, di essere uno degli ultimi rocker del panorama italiano. (Fonti Agi e XFactor)