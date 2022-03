Yaroslav Melnyk chi è: dove e quando è nato, età, carriera, guerra in Ucraina

Blitz dice

Parcheggio selvaggio, parcheggio ovunque, parcheggio come diritto primario, parcheggio e chi se ne frega. A Roma parcheggiare primum est, anche a costo di distruggere. In nome del diritto assoluto di parcheggiare a Roma è stata distrutta la sicurezza agli incroci: ad ogni incrocio un mezzo parcheggiato ad occupare parte rilevante dell’incrocio stesso, in modo che […]