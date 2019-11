ROMA – “Non esitate a contattarmi”. E’ l’ultimo appello di Romina Power per la figlia Ylenia Carrisi, svanita nel nulla 25 anni fa. La cantante italoamericana ha scritto un post su Twitter in cui ricorda il doloroso momento della scomparsa della figlia e invita i follower a fare altrettanto.

“Ylenia Carrisi scomparsa dal 1994 a New Orleans. Troppe ragazze scomparse. Per qualsiasi notizia non esitate a contattarmi”, ha scritto in inglese mamma Romina. E ancora: “Continuiamo a pubblicare su tutti i nostri social una foto di Ylenia con l’hashtag #YleniaCarrisi dobbiamo diventare virali e far sì che le nostre voci si divulghino il più possibile in Tutto il Mondo. Grazie a Tutti…”

Già nella giornata di domenica la cantante aveva dedicato un post alla figlia. “Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che da allora deve essere cambiata, ma se qualcuno riconosce una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore mi contatti”, aveva scritto Romina accanto ad una foto di Ylenia sorridente.

La bella figlia di Al Bano e Romina scomparve all’età di 23 anni lasciando dietro di sé un mistero tutt’ora irrisolto. Il prossimo 29 novembre ne compirebbe 49. Romina Power non si è mai rassegnata alla sua perdita e spesso ne rievoca il ricordo, rilanciando appelli.

A porre una simbolica pietra su quel dramma è stato Al Bano nel 2014, quando ha ottenuto la dichiarazione di morte presunta dal Tribunale di Brindisi. Una scelta sofferta che la sua ex moglie non mai ha voluto accettare fino in fondo. Il sospetto che sulla scomparsa di sua figlia ci sia ancora qualcosa da scoprire è ancora forte.

Fonte: Twitter