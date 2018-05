MILANO – “Adoro la mia vita. Guardate il Grande Fratello”. Così Aida Nizar si è messa a urlare dal treno in partenza per Roma, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dove era attesa per la sesta puntata del GF. Un tormentone che è andata ripetendo per settimane nella casa più spiata d’Italia. E i controllori di Trenitalia sono rimasti a dir poco sconcertati per l’esuberanza del ciclone spagnolo importato da Barbara D’Urso.

Senza badare ad alcuna regola Aida Nizar si è soffermata sugli scalini del treno alla Stazione di Milano e si è messa a girare un video su Instagram. Noncurante dell’imminente partenza e di aver ostacolato così la salita di altri passeggeri.

Il video pubblicato dal sito Bitchyf.it ha già fatto il giro del web. Senza peli sulla lingua Aida Nizar attacca un sermone sulla imminente puntata poi andata in onda ieri sera. E azzarda previsioni sulle eliminazioni: “Lucia Bramieri rifatta, Danilo senza personalità, Simone Coccia buono a nulla”.

“Adoro la mia vita! Sono pronta volentieri per questo gioco del Grande Fratello. Oggi una puntata affascinante. Cosa succederà? Chi uscirà? La Bramieri, questa rifatta che sta sempre a ridere, oppure Simone, che è un buono a nulla? O forse Danilo, uomo senza personalità. Vi aspetto in questa puntata affascinante”.

Lo staff del treno assiste sbigottito, probabilmente ignorando chi sia. Infine la interrompono e la invitano a salire composta sul convoglio in partenza.