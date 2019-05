FOGGIA – Fiori d’arancio per il centrocampista tedesco del Foggia, Oliver Kragl, e la showgirl vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, Alessia Macari. Questa mattina il calciatore ha pubblicato una storia su Instagram, dove conta 106mila follower, e sull’immagine si legge “Oggi e per sempre”, frase accompagnata dall’emoticon di due sposini e due cuoricini. La Macari, invece, ha pubblicato una serie di storie sul social network nella giornata di ieri. Dalle immagini, sembra che la showgirl, che su Instagram vanta un milione di follower, abbia organizzato una festa di addio al nubilato.

Alessia Macari ha sposato il calciatore del Foggia Oliver Kragl (video in fondo all’articolo).

I due si sono sposati oggi a Foggia, in Puglia. “Ho invitato alcuni miei ex colleghi del GF Vip, come Mariana Rodriguez, Bosco e le Mosetti. E’ stata una festa con fiumi di alcol e tanta buona musica. Io ero vestita di bianco come una santa: in chiesa non si scherza”.

Con queste parole la Macari ha ufficializzato le nozze. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha rilasciato questa intervista alla rivista Chi. I due, che convivono a Foggia, sono convolati ora a nozze dopo due anni di relazione (fonte AGI).

Il video da YouTube con il matrimonio tra la showgirl Alessia Macari, ex partecipante del Grande Fratello, ed il calciatore tedesco Oliver Kragl (fonte canale YouTube Immediato Tv).