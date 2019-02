MILANO – Gelo tra Andrea Pirlo e Fabio Caressa durante la diretta tv su Sky Sport. Fabio Caressa stava parlando della Juventus, della presunta scarsa personalità di Dybala, che non riuscirebbe a rendere con Cristiano Ronaldo in campo, e delle residue speranze di scudetto del Napoli. Caressa ha formulato due domande a Pirlo: “Napoli può vincere lo scudetto? Dybala soffre Ronaldo?”. In entrambi casi Andrea Pirlo ha risposto in maniera secca: “No”. Davanti a risposte così nette, Caressa si è rivolto di nuovo a Pirlo dicendogli: “Mi stai dando del cretino?”. Ed è scoppiato a ridere ma in studio si avvertiva una certa tensione tra il conduttore e l’ex calciatore della Juventus.

