MILANO – I calciatori che compongono la difesa impenetrabile della Juventus sono stati i grandi protagonisti dell’ultima puntata di “C’è posta per te”, programma che va in onda su Canale 5 ogni sabato sera. Commozione in studio per la sorpresa di Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Dopo la scomparsa della figlia Stefania, Annamaria ha deciso di contattare i tre calciatori della Juventus, con l’aiuto della redazione di C’è posta per te, per regalare al genero un incontro con i tre giocatori della Nazionale Italiana di calcio. Per realizzare il suo sogno da tifoso visto che Barzagli, Bonucci e Chiellini sono i suoi idoli.

YouTube, C’è posta per te: Barzagli, Bonucci e Chiellini in studio

A c è posta per te entrano Bonucci Barzagli Chiellini …..e niente ho spento #ACMilan — Luciano Caruso (@Luciano80685554) 19 gennaio 2019

“C’è Posta per Te”, Chiellini con gli occhi lucidi in studio https://t.co/Cx6OvM5hLw pic.twitter.com/0bAN4YBRAW — Blitz quotidiano (@BlitzQuotidiano) 20 gennaio 2019

Bonucci, Barzagli e Chiellini a ‘C’è Posta per Te’: il muro della Juventus si commuove in tv https://t.co/BpddMqLhNg via @Yahoo — Adri Adri (@papaitodos) 20 gennaio 2019