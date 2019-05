REGGIO EMILIA – La squadra ha fallito l’aggancio alla zona Champions League ma i tifosi romanisti si sono divertiti ugualmente grazie a Diletta Leotta. Sassuolo-Roma era trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn e la Leotta era l’inviata speciale a bordo campo. La conduttrice televisiva si è portata più volte sotto il settore ospiti ed i tifosi romanisti le hanno dedicato diversi cori. Uno di questi è: “Diletta Leotta ee, oo, Diletta Leotta ee, oo!”.

La belle conduttrice televisiva di Dazn ha gradito le loro attenzioni e li ha ricompensati con un sorriso smagliante.

Sassuolo-Roma 0-0, zona Champions League si allontana per i giallorossi.

Sassuolo e Roma hanno pareggiato 0-0 nell’anticipo serale del sabato della 37/a giornata del campionato di serie A. E’ un pareggio che allontana la squadra di Claudio Ranieri dalla zona Champions: adesso la Roma è quinta a -2 dall’Atalanta e a -3 dall’Inter che giocano oggi, rispettivamente contro Juve e Napoli.

Decisiva per i giallorossi sarà anche la sfida di domenica prossima all’Olimpico contro il Parma, nel giorno dell’addio di Daniele De Rossi, che oggi è rimasto in panchina.Lo Stadio Olimpico registrerà il tutto esaurito e ci sarà una grande festa per l’ormai ex capitano giallorosso.

Video dal canale YouTube di Teo Mat. Il coro dei tifosi della Roma per Diletta Leotta durante Sassuolo-Roma, partita disputata ieri sera al Mapei Stadium.