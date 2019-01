YouTube, Sinisa Mihajlovic si commuove ricordando Vujadin Boskov

ROMA – Ospite di Rabona, il programma di Andrea Vianello in onda su Rai3, Siniša Mihajlović ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, dagli esordi nel Vojvodina e nella Stella Rossa ai successi ottenuti in Italia in Serie A. Come scrive la Rai nella descrizione del video caricato su YouTube, ricordando l’amico Vujadin Boškov, Mihajlović non è riuscito a trattenere la commozione: “Era molto intelligente. Tu pensavi che facesse ciò che gli dicevi, invece faceva ciò che diceva lui”.

Nel 1993 fu Mihajlović, allora alla Roma, a suggerire a Boškov di fare esordire Francesco Totti nel massimo campionato: “Portiamo questo ragazzino con noi, è bravo, se ci va bene lo facciamo esordire. Vincevamo 2-0 mancavano 15 minuti alla fine, mi avvicinai alla panchina e chiesi al mister di metterlo dentro”. Per guardare il video sul canale YouTube della Rai è necessario collegarsi al seguente indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=q_0WLnmxGjk.

Ricordando Vujadin Boškov, Sinisa Mihajlović si commuove: “Era molto intelligente. Tu pensavi che facesse ciò che gli dicevi, invece faceva ciò che diceva lui”.

Ma un giorno è lui a convincerlo a far esordire un ragazzino…https://t.co/eQ6SVKXaxe #rabona — Rabona (@RabonaRai3) 19 gennaio 2019