GENOVA – Mattia Perin vittima di uno scherzo delle Iene. Al portiere è stato fatto credere che la moglie lo tradisse con il “nero di whatsapp”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per rendere lo scherzo credibile, è stato girato un video con la moglie e il “nero di whatsapp” nella villa del portiere del Genoa.

YouTube, la reazione di Perin dopo aver visto il video della moglie con il nero di whatsapp

“I neri ci rubano le moglie con le loro mazze enormi? Io non voglio cadere nel razzismo, dico solamente che ce l’ho grande anche io e non ho nulla da invidiare a questo nero. Sta putt… a me quello che mi dà fastidio e aver messo il ca… dove lo ha messo quello lì. Mi fa schifo sedermi dove si è seduto quello. Adesso questi divani dovrò anche buttarli. E abbiamo anche una bambina di due anni e mezzo… e non è nera. Mio nonno mi ha sempre detto che le corna sono come le scarpe, le portiamo tutti… Il mio sbaglio è stato farci una figlia con questa scrofa”.

YouTube, Perin chiama la moglie per convocarla subito a casa

A questo punto, Perin chiama la moglie: “Devi venire urgentemente a casa perché è successo un casino con i lavori qui. Perché prendi tempo? Giorgia devi venire qui subito, non hai capito. Vieni immediatamente, scattare devi”.

YouTube, Perin insulta la moglie

Al ritorno della moglie, Perin si è sfogato: “Fatti la valigia e vattene. Purtroppo affideranno a te nostra figlia perché alle madri putt… non tolgono i figli. Ci mettiamo d’accordo per la bambina e a te non voglio vederti più.

Perin vittima dello scherzo delle Iene, il suo sfogo calcistico

«Il Milan cerca portiere e prende Reina, il Napoli cerca portiere e vuole prendere Leno o Rui Patricio. Io non mi capacito di come vogliano prendere questi e non me… ti giuro, io non mi capacito. Comincio a pensare di essere scarso…».

YOUTUBE Mattia Perin e la moglie col nero di whatsapp