YouTube, Pezzella segna il gol del 3-3 in Fiorentina-Sampdoria e lo dedica ad Astori

FIRENZE – Partita splendida tra Fiorentina e Sampdoria. Il gol decisivo, quello del definitivo tre a tre, è stato segnato all’ultimo respiro da Pezzella. Il calciatore argentino ha segnato da due passi ed è corso verso la sua curva dedicando la rete ad Astori. Il gol è stato dedicato ad Astori alzando al cielo la fascia da capitano personalizzata in memoria dell’ex calciatore della Fiorentina scomparso tragicamente a Udine.

Fiorentina-Sampdoria 3-3 (1-1). Fiorentina (4-3-2-1): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo (41′ st Mirallas), Biraghi, Gerson, Edimilson Fernandes, Veretout, Chiesa, Muriel (32′ st Laurini), Simeone (1′ st Dabo). (69 Dragowski, 22 Brancolini, 5 Ceccherini, 16 Hancko, 7 Eysseric, 6 Norgaard, 24 Benassi, 77 Thereau, 10 Pjaca). All.: Pioli.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Sala, Tonelli, Andersen, Murru, Praet, Ekdal, Jankto (29′ st Gabbiadini), Ramirez (1′ st Saponara), Caprari (25′ st Defrel), Quagliarella. (72 Belec, 33 Rafael, 24 Bereszynski, 19 Regini, 15 Colley, 4 Vieira, 22 Tavares, 25 Ferrari, 95 Rolando). All.: Giampaolo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Reti: pt 34′ Muriel, 44′ Ramirez; st 25′ Muriel, 36′ e 40′ Quagliarella (rig), 48′ Pezzella. Angoli: 7-4 per la Sampdoria. Espulso: pt 39′ Edimilson Fernandes per doppia ammonizione per gioco falloso. Ammoniti: Ramirez, Milenkovic, Jankto, Murru per gioco falloso, Vitor Hugo, Veretout per comportamento non regolamentare, Ekdal, Biraghi per proteste. Recupero: 1′ e 3′. Spettatori: 27.844, incasso 349,326 euro (paganti 6625, incasso 77.322; abbonati 21.219, quota 272.004.

Pezzella, la dedica ad Astori commuove i social

Pezzella che gli dedica il gol a Davide Astori ❤️#FiorentinaSampdoria — Marika ⚽️ (@MarikaInter) 20 gennaio 2019

132 ammoniti ed un espulso in Fiorentina Sampdoria…finisce 3-3. Zampognari e polli in bella mostra. L’unica cosa bella è la figurina di Astori che Pezzella esibisce al pareggio. — roberto d’andrea (@CeroallHeysel) 20 gennaio 2019

Germán Pezzella, capitano della Fiorentina, ieri ha segnato il suo primo gol con la nazionale Argentina e ha mimato il 13 con le mani, numero di maglia dell’ex amico e compagno in viola Davide Astori…♡ pic.twitter.com/ahDm3mCGgf — serena ♡ (@addictvedjuve) 12 ottobre 2018