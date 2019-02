MANCHESTER – Dopo una vita vissuta all’ombra del fratello, è arrivata la grande opportunità per Rhodri Giggs per vendicarsi di Ryan. Tutto è cominciato nel 2011 quando l’ex moglie di Rhodri, Natasha, svela in un’intervista di avere da 8 anni una relazione con il fratello del marito (la star dello United Ryan Giggs). Questo scandalo in famiglia sciocca l’Inghilterra.

L’allora moglie di Ryan Stacey Cooke grida alla menzogna e resisterà altri 5 anni a fianco del marito, salvo lasciarlo, dopo prove certe di ulteriori tradimenti di lui, e quindi chiedere il divorzio ed andarsene con 45 milioni di euro nel 2017.

Rhodri Giggs si vendica del fratello Ryan in questo spot

Da quel momento in poi, Rhodri Giggs cerca l’occasione buona per vendicarsi di Ryan ed in suo aiuto è arrivato il noto bookmaker Paddy Power. Paddy Power ingaggia Rhodri Giggs come protagonista del suo spot pubblicitario. In questo video, Rhodri Giggs ammicca al valore della fedeltà (in questo caso al proprio bookmaker di fiducia). Il filmato è un successo e la pubblicità spopola dovunque.