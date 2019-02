ROMA – Era il 4 febbraio del 1984 quando sul palco del Festival di Sanremo arrivarono i “Queen”. A presentarli furono Pippo Baudo e… Beppe Grillo. Il futuro leader del Movimento 5 Stelle presentò i “Queen” con un inglese a dir poco stentato.

La “Rai” impose ai “Queen” di suonare in playback.

La ragione di questa scelta era quella di semplificare il lavoro di produzione, evitando di dover sempre regolare i volumi degli strumenti per ogni ospite. Non solo, facendo esibire le star in playback, la “Rai” poteva anche risparmiare sui microfoni che sarebbero stati necessari per amplificare gli strumenti e sui fonici degli ospiti internazionali. Evitare brutte figure e possibili stonature e agevolare la facilita’ di trasmissione furono, insomma, i motivi principali della scelta.

Freddie Mercury, però, non apprezzò la decisione imposta dalla “Rai” e quindi, durante tutta l’esibizione, allontanò molte volte il microfono dalla bocca, per rendere evidente l’utilizzo del playback.