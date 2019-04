MILANO – Nell’ultima puntata di Tiki Taka, programma di approfondimento calcistico in onda la domenica sera sulle reti Mediaset, Wanda Nara si è esibita in un tango per festeggiare la ritrovata titolarità del compagno Mauro Icardi. Wanda Nara ha scelto il tango perché è un ballo originario della regione del Río de la Plata. Nato in Argentina e Uruguay come espressione popolare e artistica, comprende musica, danza, testo e canzone.

Wanda Nara, il suo tango a Tiki Taka è stato aspramente criticato in Argentina.

Il sito internet elintransigente.com, riporta alcune critiche autorevoli al tango della compagna di Mauro Icardi. Ángel De Brito, giornalista argentino molto popolare in tutto il Sud America, ci è andato giù pesante nel corso della trasmissione televisiva Los Angeles de la Mañana: “L’esibizione di Wanda è stata orrenda. La Nara non ha né carisma, né talento. Sembrava una marmellata. Più che brava, è stata simpatica anche se lei solitamente è una s…..”.

Lourdes Sanchez, famosa scrittrice argentina, ha bocciato il tango della Nara: “La sua esibizione non mi è piaciuta per niente, anche se sono una follower di Wanda su Instagram perché mi piace spettegolare sulle sue “storie”“. La critica più pesante a Wanda è stata quella della modella Cinthia Fernandez: “Vederla ballare dopo Laurita Fernandez (nota ballerina argentina di tango) mi ha fatto male, è come lanciare acido nei miei occhi”.

Il video con il tango di Wanda Nara nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka. Filmato da YouTube.