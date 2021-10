Yvonne Sciò chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, marito, figli, genitori, film, Naomi Campbell

Yvonne Sciò chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, marito, figli, genitori, film, la lite con Naomi Campbell. L’attrice, modella e regista è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone a partire dalle ore 13.

Dove e quando è nata, nome completo e carriera di Yvonne Sciò

Yvonne Brulatour Sciò è nata il 25 luglio 1969. E’ un’attrice, modella e regista ed ha 52 anni. Il suo segno zodiacale è il Cancro. Questo il suo profilo Instagram su cui pubblica moltissime foto.

Dopo aver frequentato le scuole presso un convento di suore a Roma, nella seconda metà degli anni Ottanta diventa modella di intimo. Nel 1989, grazie ad una campagna pubblicitaria della Sip che la vede protagonista nei panni di un’adolescente innamorata che si trattiene per parecchio tempo al telefono, diventa nota al grande pubblico.

Nel 1988 partecipa al videoclip di Bambolina della Steve Rogers Band, canzone contenuta nell’album di successo dell’estate di quell’anno Alzati la gonna. Nel 1990 esordisce al cinema nel film di Carlo Verdone Stasera a casa di Alice.

L’esordio a Non è la Rai

Dopo aver partecipato alla sitcom Villa Arzilla in onda nella stagione 1990/1991, il 9 settembre 1991 inizia a condurre la prima edizione del programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai, all’ora di pranzo su Canale 5, insieme a Enrica Bonaccorti e Antonella Elia, che suggellerà la sua notorietà presso il grande pubblico.

Il suo ruolo nella trasmissione era principalmente quello di condurre i giochi telefonici indirizzati ai bambini e intrattenerli in studio quando partecipavano direttamente alla trasmissione. La sua esperienza nel programma tuttavia è durata solo pochi mesi, poiché ha abbandonato la trasmissione nel dicembre del 1991. Per l’occasione è stata realizzata una puntata speciale dedicata ai suoi sogni e desideri. Yvonne è tornata sul palco di Non è la Rai il 30 giugno 1995 insieme alle ragazze più importanti della storia della trasmissione, per partecipare all’ultima puntata della storia del programma.

Dopo essersi trasferita negli Stati Uniti d’America per studiare più approfonditamente la lingua inglese e per migliorare le sue doti di attrice, partecipa a svariati film e miniserie televisive. Nel 1998 è apparsa due episodi della sitcom La tata con Fran Drescher, mentre nel 2001 è la protagonista femminile del thriller Layover – Torbide ossessioni, a fianco di David Hasselhoff.

Nel 2000 è protagonista del video musicale She’s So High del cantautore canadese Tal Bachman, canzone utilizzata in seguito per lo spot pubblicitario della Mercedes e successivamente di Kinder Bueno.

Ha prodotto la fiaba The Velveteen Rabbit, una app per iPad rivolta ai più piccoli, pubblicata su iTunes nel 2013. Nel terzo millennio diventa regista con due film documentari all’attivo: Roxanne Lowit Magic Moments (2015) e Seven Women (2017), quest’ultimo incentrato su sette donne di successo, che hanno tutte lasciato il segno in vari campi.

I genitori di Yvonne e il rapporto con gli Usa

La madre di Yvonne vive in America. Suo padre Roberto è un pubblicitario, editore e immobiliarista, presidente della catena Pellicano Hotels della quale la sorella Marie Louise è vice presidente e direttore creativo. Nel 2004, Yonne è apparsa con il fidanzato di allora, lo chef Rocco DiSpirito, in una foto con Donald e Melania Trump. Oggi però lei sostiene il Presidente Biden e ammira molto Kamala Harris.

Vita privata e l’aggressione di Naomi Campbell

Il 12 novembre 2005 sposa il produttore Stefano Dammicco della Eagle Pictures. Il 26 luglio 2008 nasce la figlia Isabella Beatrice. La coppia, pochissimo tempo dopo si separerà. Yvonne, dopo Dammicco ha una breve storia con il petroliere iraniano Hormoz Vasfi. Attualmente sta insieme a Alberto Cantarini, un top manager di cui ha parlato anche in alcune interviste. Cantarini è stato definito un “uomo” vero e anche capace di farla ridere.

Nello stesso anno appare nelle cronache per un’aggressione dalla modella Naomi Campbell, della quale era amica, avvenuta durante un evento nella città di Roma.

La Campbell dichiara di essere arrabbiata con la Sciò poiché entrambe indossano un vestito molto simil. La giustizia, tempo dopo, ha dato ragione all’attrice capitolina.