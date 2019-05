ROMA – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e giurato di Ballando con le Stelle, è stato intervistato nel corso di ‘Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Zazzaroni ha parlato di moltissimi argomenti. Secondo lui, la sua amica Paola Ferrari dovrebbe abbandonare la polemica con Diletta Leotta perché non è il suo livello. Secondo Zazzaroni, il miglior telecronista d’Italia è Fabio Caressa ma Sandro Piccinini ha inventato un suo linguaggio.

Ivan Zazzaroni: “Non sopporto gli uomini tinti. Fabio Capello è di un nero corvino”.

Il direttore del Corriere dello Sport su Fabio Capello: “Se ho mai pensato a tingermi? Non scherziamo, gli uomini che si tingono sono terrificanti”. Nel calcio chi è che si tinge? “Forse Fabio Capello, ha un nero corvino pazzesco”.

Sulla polemica tra Paola Ferrari e Diletta Leotta: “Paola è come fosse mia sorella, siamo cresciuti insieme”. E la costante polemica tra le due? “Paola secondo me dovrebbe abbandonare questo tipo di polemica, non è il suo livello”.

Sul miglior telecronista d’Italia: “Caressa è il più bravo che c’è, anche se Sandro Piccinini è unico, ha creato un suo linguaggio”.

Un pronostico su Ballando con le Stelle di cui è giurato: “Secondo me la gara è tra Ettore Bassi ed Osvaldo”. ”Razzi? E’ di una simpatia esagerata, ma lui e il ballo sono incompatibili”.