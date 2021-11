Zerocalcare per 12 ore prende in gestione l’account Twitter di Netflix: “Ecco le mie otto serie preferite”

Zerocalcare, l’autore di Strappare lungo i bordi, la serie Netflix che in questi giorni sta letteralmente spopolando, dall’account Twitter della casa di produzione ha elencato le sue otto serie preferite.

“Ciao, qui @zerocalcare – scrive l’autore di Strappare lungo i bordi -. Siccome si sta parlando un sacco di #StrappareLungoIBordi (oh, grazie!) non si è reso necessario scrocchiare la pillola di cianuro che tengo nel molare cavo. Anzi, Netflix mi ha detto “Famo che per 12 ore usi tu i nostri social e ci fai quello che te pare”.

Le otto serie preferite di Zerocalcare

La prima si chiama Derry Girls: “A me non fa mai ridere nulla, ma questo me fa ammazzare dalle risate” scrive come postilla; la seconda è When They See Us: “È straziante, se non piangete siete aridi serci”; la numero tre è Black Summer, una versione decisamente più dinamica di Walking Dead; a seguire c’è Godless: “Una banda di criminali guidati da donne, è così fomentoso che alla fine volevo esse femmina”. Si arriva così alle ultime quattro serie in classifica, It’s Bruno è la quinta serie, della quale dice: “Non ha senso, le puntata durano meno della mia serie, ma è una bomba”, sesto posto per Unbelievaible un giallo su una ragazzina violentata che vuole denunciare, ma viene convinta a ritrattare. Ultimi due posti per After Life di Ricky Gervais e infine Bojack Horseman di cui dice: “Quando entrate nella storia è la cosa più devastante di sempre, ma dovete reggere per almeno 7 puntate”.