Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie: “Non sarà una seconda stagione di Strappare lungo i bordi”

Michele Rech, o più semplicemente Zerocalcare, tornerà su Netflix con una nuova serie animata. Lo ha annunciato lo stesso fumettista in occasione dell’apertura dell’ufficio di Netflix Italia a Roma.

“È un nuovo progetto più lungo – spiega – con lo stesso numero di puntate ma vicine al formato di una serie tradizionale. La prima serie a me serviva per prendere le misure con questo mezzo, ora posso approfondire alcuni aspetti”.

La nuova serie di Zerocalcare

La nuova serie, spiega Zerocalcare, non sarà una seconda stagione di Strappare lungo i bordi ma qualcosa di nuovo.

Prodotto da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing, il progetto proporrà il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi inconfondibili dell’universo del grande fumettista romano. La novità è il formato, con sei episodi da circa mezz’ora. “Come mi sto trovando col formato? Ancora non lo so”.

Le altre novità su Netflix

Oltre alla nuova serie di Zerocalcare sono state annunciate altre novità in arrivo: la trasposizione seriale de Il Gattopardo con la regia di Tom Shankland e Inganno, uno scomodo thriller sentimentale.

I nuovi progetti sono stati annunciati da Netflix in occasione dell’apertura della sede a Roma in un elegante palazzetto di Via Boncompagni. Festa a due passi da Via Veneto, e con il colpo di scena finale della pioggia torrenziale che ha accolto il ceo e fondatore Reed Hastings, per presentare le novità tutte italiane del colosso dello streaming che “in Italia è arrivato vicino alla soglia dei cinque milioni di abbonati”. Tra i titoli annunciati il primo reality Summer Job, l’heist movie Rapiniamo il duce, il film d’azione Il mio nome è vendetta con un palestrato Alessandro Gasmann e la docu serie su Wanna Marchi. Oltre al primo film natalizio Odio il Natale con protagonista Pilar Fogliati.