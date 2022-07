Zona Bianca, Mauro Corona lascia lo studio: “Andate in malora, gentucola. Non conoscete la montagna”

A Zona Bianca si parla della tragedia della Marmolada. In collegamento c’è anche Mauro Corona. In studio la giornalista Sabrina Scampini dice che forse vanno cambiate le regole per escursioni ed alpinisti in modo da cercare di evitare future tragedie.

Il botta e risposta tra Mauro Corona e Sabrina Scampini

Le parole della giornalista però fanno infuriare Mauro Corona: “La montagna è una passione, questo caldo è responsabilità dell’uomo. Finché non c’era questo caldo si andava a sciare lassù. Il caldo abbiamo contribuito a produrlo noi, non abbiamo alcun rispetto della natura, non abbiamo mai pensato a trent’anni. Sabato c’era il doppio della gente sulla Marmolada. L’anno scorso era più caldo di ieri e non è avvenuto nulla. Cosa vuol dire che non è opportuno andare in montagna? È come dire che non è opportuno fare l’amore se poi uno ammazza la fidanzata”.

Lo scrittore poi si infervora e derubrica a “retorica di bassa lega” quanto detto dalla Scampini. E quest’ultima risponde piccata: “Corona, quelle sono le sue montagne, si vede che è molto scosso e che sente la tragedia in maniera forte. Ma domandarci se sia giusto andare in quelle zone quando il clima è così caldo secondo me è corretto, non è un modo per provocare. Se il cambiamento climatico è reale, bisogna ripensare ad alcuni accorgimenti”.

Mauro Corona lascia il collegamento

Ma Mauro Corona è ormai furioso: “Andate in malora, gentucola. Non conoscete la montagna. Andate a quel paese, me ne vado”. Lo scrittore ha poi lasciato il collegamento.