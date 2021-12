Chi è Zucchero Sugar Fornaciari, dove e quando è nato, figli, vita privata e carriera del cantautore e musicista italiano, fra i principali esponenti del blues in Italia. Zucchero è tra gli ospiti di Domenica In nella puntata del 19 dicembre. Nel salotto di Mara Venier Zucchero torna dopo la straordinaria apparizione dello scorso anno, quando fu protagonista di un piccolo concerto esclusivo.

Dove e quando è nato, vero nome, dove vive: la biografia di Zucchero

Il suo vero nome è Adelmo Fornaciari ed è nato a Reggio Emilia il 25 settembre 1955, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha 66 anni, la sua altezza dichiarata è di 178 centimetri e il suo peso forma è di circa 85 kg.

Zucchero è nato nella frazione (poi quartiere periferico) di Roncocesi, da Giuseppe Fornaciari e Rina Bondavalli (1929-2001). Lo pseudonimo Zucchero deriva dal soprannome datogli da una maestra delle elementari.

Cresciuto in una realtà rurale di provincia, è stato tesserato dalla società calcistica della Reggiana come portiere nella squadra dei pulcini. Nel 1968 la famiglia si trasferisce a Forte dei Marmi, dove Adelmo frequenta la scuola media inferiore. Tre anni più tardi, nel 1971, la famiglia Fornaciari si trasferisce nuovamente, questa volta ad Avenza, un quartiere di Carrara, dove Zucchero frequenta l’I.T.I.S. Galileo Galilei.

Diplomato come perito elettronico, la sua grande passione per gli animali lo spinge ad iscriversi all’università nella facoltà di Veterinaria. Dopo aver superato trentanove esami su cinquantuno abbandona gli studi per dedicarsi alla musica. Durante la lunga gavetta ha svolto vari lavori: è stato tornitore, salumiere e fornaio.

Zucchero vive a Lunisiana Soul, una tenuta sull’appennino Tosco-Emiliano dove risiede quando è in Italia. Il nome deriva dalla localizzazione geografica dell’area in cui sorge la tenuta. Siamo infatti a Casa Corvi, frazione di Pontremoli, in Lunigiana.

Moglie e figli: la vita privata di Zucchero

Zucchero si è sposato due volte. Con la prima moglie, Angela Figliè, ha avuto due figlie, Irene Fornaciari, anche lei cantante, e Alice Fornaciari. Dalla seconda moglie Francesca Mozer ha avuto un figlio, Adelmo Blue Fornaciari.

Da ottobre 2013 Zucchero è presidente onorario della Reggiana, squadra di cui è tifoso. Ha dichiarato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico nel periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Che fine ha fatto la figlia di Zucchero

Negli anni, Alice Fornaciari ha seguito una propria strada e oggi è disegnatrice e creatrice di gioielli, titolare della boutique “Vertigini in fiore” a Sarzana. Il negozio ha anche una pagina Instagram.

Irene Fornaciari ha seguito invece le orme del padre: cantautrice e polistrumentista ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 nella categoria “Nuove proposte” e l’anno seguente insieme ai Nomadi, con il brano Il mondo piange.

Quanti soldi ha Zucchero

Zucchero ha un patrimonio stimato di circa 85 milioni di dollari, che lo rende uno dei cantanti più ricchi al mondo (oltre che in Italia).

L’enorme successo di Zucchero è dovuto all’apprezzamento di cui gode all’estero, dove ha potuto collaborare con artisti di fama internazionale quali Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting e Paul Young.