Zucchero: moglie, figli, età, vita privata, carriera, chi è il cantante ospite a La musica che gira intorno da Fiorella Mannoia. La trasmissione televisiva è in programma su Rai 1 venerdì 22 gennaio alle ore 21.25.

Il cantante di Roncocesi è tra le star che prenderanno parte all’evento canoro organizzato da Fiorella Mannoia e tramesso sulle reti Rai. Una esibizione imperdibile in un periodo in cui non si fanno i concerti a causa delle restrizioni per il Covid.

Zucchero ha 65 anni ed è nato a Roncocesi il 25 settembre del 1955. Il suo vero nome è Adelmo Fornaciari, è un cantautore e musicista italiano. Annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia.

Zucchero si è sposato due volte. Dal primo matrimonio con Angela Figliè ha avuto due figlie, Irene, anch’ella cantante, e Alice, mentre dal secondo matrimonio con Francesca Mozer ha avuto un figlio, Adelmo Blue.

Dall’ottobre 2013 è presidente onorario della Reggiana, squadra di cui è tifoso. Risiede a Casa Corvi, frazione di Pontremoli, presso la tenuta Lunisiana Soul, dove si è trasferito nel 2000. Ha dichiarato di aver sofferto di depressione nel periodo a cavallo tra gli anni 80 e 90.

Zucchero, carriera: chi è il cantante ospite a La musica che gira intorno

Annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia, nell’arco di oltre trent’anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli.

Le sue tournée mondiali e le frequenti collaborazioni con artisti affermati a livello internazionale – quali Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Luciano Pavarotti, Sting e Paul Young – hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua popolarità oltre i confini italiani.

Come ricorda Wikipedia, il suo lavoro gli ha fruttato numerosi riconoscimenti. Tra cui il Premio Tenco alla carriera, due World Music Awards, sei IFPI Platinum Europe Awards, una candidatura ai Grammy e l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.