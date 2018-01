ROMA – E’ già in vendita da dicembre sul sito dell’Alitalia il biglietto andata e ritorno per New York, a partire dal 1° aprile, a 359 euro. Prezzo decisamente concorrenziale sulla rotta atlantica, da far invidia a una compagnia low-cost con le nuove tariffe “Economic light” (in America le chiamano “basic”). Ma c’è un ma: gli extra, vedi la scelta del posto e, soprattutto, il bagaglio a mano, costeranno molto di più.

Una piccola rivoluzione per le compagnie aeree tradizionali nelle lunghe tratte, dove anche con la classe di pagamento più economica il bagaglio era messo in stiva sempre gratis. Per ottenere un prezzo davvero conveniente bisogna viaggiare leggeri: il bagaglio peserà per ulteriori 100 euro, il cambio o la scelta privilegiata del posto 40 euro.

A bordo si salirà con un trolley che potrà pesare al massimo 8 kg. I pasti, però, Alitalia continuerà a fornirli gratis, a differenza delle low-cost.