BBContest incontra la Scandinavia: collaborazione turistica tra bed & breakfast

ROMA – BB Contest incontra la Scandinavia. Il sito interamente dedicato all’universo dei bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e altre strutture si arricchisce ed allarga i propri orizzonti commerciali. Un progetto che, grazie alla funzione BB Connection, garantisce un dialogo e un contatto tra le varie strutture gestite, in modo da rendere più facile e fruibile il turismo degli italiani in Svezia e Finlandia, ma anche il turismo degli scandinavi in Italia.

Uno scambio turistico che capita al momento giusto. La Scandinavia infatti sta diventando una meta molto ambita per le vacanze ma anche per che decide di emigrare all’estero. Non solo fiordi e metropoli, ma anche vacanze specifiche e molto più suggestive che comprendono la pesca al salmone, un delizioso soggiorno in una baita caratteristica e passeggiate sulle alture a picco sull’Oceano Atlantico. Molti italiani negli ultimi mesi stanno sempre più apprezzando questo tipo di soggiorno, tanto da acquistare case in Norvegia e farci bed & breakfast o altre strutture per le vacanze. Un turismo, quello in Svezia e Finlandia, non per le grandi masse, ma più di nicchia, alla scoperta di luoghi tanto suggestivi quanto poco conosciuti.

Come funziona e cosa garantisce? BBConnection si compone e garantisce 3 servizi principali (i quali sono aggiuntivi rispetto al servizio BB Contest):

1) SERVIZIO COSIDDETTO “ONE TO ONE”.

Molto spesso capita che possibili clienti si rivolgano ad una struttura e questa sia al completo. A questo punto il gestore, può contattare altre strutture limitrofe (chiamando, od inviando e-mail), esponendo le esigenze espresse dalla clientela, e sapere se queste location, in quel determinato momento abbiano una disponibilità alloggiativa. La stessa operazione dovrà essere effettuata dalla struttura contattata quando essa stessa sarà in quel determinato momento al completo.

Un altro caso potrebbe consistere nel fatto che dei clienti, trascorso il soggiorno, vogliano proseguire la loro vacanza in un’altra struttura collegata, ad esempio in un’altra regione, in montagna, oppure in una cosiddetta città d’arte. Pertanto, eventualmente, sarà cura, sempre del medesimo gestore segnalarla alla clientela.

2) GUADAGNO IN PERCENTUALE.

Il gestore destinatario della richiesta, autonomamente, potrà anche valutare dopo che la segnalazione e la conferma dell’erogazione del servizio sarà andata a buon fine, di conferire una percentuale al gestore che ha inoltrato la richiesta.

3) FORNITURA DI SERVIZI.

Inoltre il gestore di una determinata struttura, qualora ne avesse la possibilità, potrà segnalare ad altri gestori di strutture, dopo espressa richiesta a BB Contest, la disponibilità, in quella determinata area di una serie di servizi, come ad esempio: maneggio, servizio catering, un cuoco specializzato, sale per eventi, fotografo professionale, arredamenti per cerimonie, etc…