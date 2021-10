Boom turismo in casa vacanza: estate positiva per Italia. Wonderful Italy supera 10 mln di giro d’affari FOTO ANSA

Delle 500.000 presenze registrate dal 2017 a oggi, ben 230.000 sono concentrate nei primi 9 mesi del 2021. Questo dato è in grado di fotografare da solo la crescita registrata da Wonderful Italy, società fondata quattro anni fa con lo scopo di offrire soggiorni in case scelte ed esperienze uniche nei luoghi più affascinanti d’Italia. La società ha raggiunto i 10 milioni di euro di giro affari, registrando una crescita quadrupla rispetto allo stesso periodo del 2020 che, nonostante la pandemia in una fase iniziale, aveva fatto già registrare un leggero miglioramento rispetto al 2019.

L’azienda ha incrementato il portfolio di case vacanza da immettere nel mercato e aumentato il numero di case gestite per conto dei proprietari, sia nelle destinazioni in cui era già operativa, sia aprendo in destinazioni nuove, acquisendo e incorporando operatori locali. Nel 2020, è arrivata Torino come nuova destinazione e nel 2021 è stato il turno prima di Bologna e poi del Lago di Garda.

Grazie alla strategia di crescita del portafoglio prodotti, le case gestite da Wonderful Italy sono adesso 1100, un numero doppio rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche le esperienze turistiche sono cresciute in modo sensibile e attualmente il catalogo della società comprende 300 esperienze enogastronomiche, culturali, sportive e naturalistiche, tutte gestite da piccoli operatori locali nel pieno spirito di Wonderful Italy che mira a supportare lo spirito imprenditoriale dei territori in cui opera.

Tra i fattori esterni che hanno contribuito agli ottimi risultati di Wonderful Italy, invece, c`è stata sicuramente la propensione dei nostri connazionali a riscoprire le mete italiane in questi due anni di pandemia, unita alla preferenza del soggiorno in case per una maggiore privacy e un maggiore distanziamento sociale.

“Quest’anno, a differenza dello scorso anno abbiamo registrato una maggiore propensione agli spostamenti. Sicuramente frutto della campagna vaccinale che all`inizio dell’estate ha viaggiato a pieno regime. La voglia di allontanarsi spiega il grande successo delle destinazioni siciliane che hanno spodestato la Puglia tra le nostre destinazioni top”, ha dichiarato Michele Ridolfo, CEO e cofounder di Wonderful Italy. “Da pochi mesi – conclude – abbiamo festeggiato il quarto anniversario della costituzione di Wonderful Italy e dopo un 2020 nel quale la pandemia ci aveva costretto a rallentare la nostra accelerazione, nel 2021 siamo riusciti a recuperare il tempo perduto. I nostri risultati sono la conferma di quanto mercato abbia un turismo basato sull’autenticità e sull’italianità come il nostro”.