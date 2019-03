LONDRA – Londra è stata nominata la migliore destinazione al mondo nell’ambito dei TripAdvisor Travellers’Choice Awards 2019. La classifica è stata stilata utilizzando un algoritmo che analizza milioni di recensioni e valutazioni per hotel, ristoranti e attrazioni pubblicate nel corso dell’anno dai viaggiatori-utenti di TripAdvisor su scala mondiale.

Al secondo posto c’è Parigi, Roma è terza e Creta al quarto posto mentre New York, da sempre meta prediletta dai viaggiatori di tutto il mondo, esce dalla top 10 e si piazza al 13° posto, dietro Praga (11°) e Siem Reap, Cambogia (12°).

Bali è al quinto posto e Phuket al sesto ma nella top 10 sono presenti Barcellona (settima), Istanbul (ottava), Marrakech (nona) e Dubai (decima).

Per il secondo anno consecutivo sono tre capitali europee a dominare il podio mondiale – nel 2018 era Parigi – e, più in generale, il Vecchio Continente la fa da padrone nella Top 10 globale con ben 6 destinazioni premiate. Nel 2018 Londra era al secondo posto e secondo TripAdvisor la scalata al primo potrebbe essere collegata al matrimonio del Duca e della Duchessa del Sussex.

“Il fascino di Harry e Meghan esercita un notevole effetto, in quanto dal 2016 è la prima volta che Londra domina le classifiche mondiali. Con l’imminente nascita del royal baby, la capitale potrebbe continuare a raccogliere i frutti dell’effetto Harry e Meghan anche nel 2020″, ha dichiarato Hayley Coleman, portavoce di TripAdvisor.

Laura Citron, CEO di Visit London, ha affermato: “Siamo lieti di vedere Londra in testa alla classifica dei TripAdvisor Travellers’ Choice Awards. La città ha una storia entusiasmante ed è centro nevralgico per la creatività e il libero pensiero, da Shakespeare alla nascita del punk e alle attuali passerelle. Questa energia creativa e la vitalità culturale possono essere percepite in ogni aspetto della vita londinese: cibo, moda, arte, mostre, negozi e vita notturna”. (Fonte Daily Mail).