Come evitare lunghe code all’aeroporto prima dell’imbarco? Perché meglio passare a sinistra FOTO ANSA

Come evitare lunghe code all’aeroporto prima dell’imbarco? Un esperto ha spiegato perché la corsia di sinistra permette di passare più velocemente anziché procedere a destra ai controlli di sicurezza. Lo stress del viaggio aereo, riferisce il SUN, spesso spinge a velocizzare i controlli di sicurezza senza prestare troppa attenzione. Ma ciò potrebbe effettivamente far sì che i viaggiatori rimangano bloccati in code più lente.

Consigli per evitare code all’aeroporto

Secondo un utente del forum online Quora, scegliamo inconsciamente da che parte schierarci a seconda della nostra mano dominante. E considerando che la maggior parte delle persone è destrorsa, le linee a destra sono più occupate di quelle a sinistra. L’esperto di viaggi ha inoltre spiegato che per i passeggeri in transito alcuni aeroporti hanno una linea di sicurezza extra situata a lato delle code principali e raramente è affollata.

L’utente di Quora, che si definisce un esperto di aeroporti, ha dichiarato: “Poiché sono per lo più destrorse, le persone scelgono la linea di destra mentre quella sinistra spesso è meno occupata. Alcuni aeroporti hanno anche una linea di sicurezza nascosta, lontana dal resto, spesso più veloce di tutte le altre”.