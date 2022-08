Come viaggiare in modo sostenibile? Tutto quello che devi sapere (foto Ansa)

Viaggiare in modo sostenibile: potrebbe quasi sembrare una contraddizione. Anche se non sempre è semplice, possiamo scegliere di tutelare l’ambiente mentre visitiamo il mondo.

Ecco alcune regole che possono guidarci in un viaggio sostenibile.

Ridurre al minimo le emissioni

Durante un viaggio, uno dei fattori che influenza maggiormente una scelta di sostenibilità è il tipo di trasporto. L’aereo è uno dei mezzi più inquinanti: emette gas di scarico come 600 auto, per cui è bene sceglierlo solo se è l’unica opzione. Anche se scegliete di volare verso la vostra meta estiva, potete decidere di ridurre l’inquinamento: selezionate tratte dirette, con meno ore di volo e meno scali possibile. Molte compagnie aeree offrono anche la possibilità di “compensare” i gas serra emessi pagando un piccolo sovrapprezzo sul biglietto. Questi fondi vengono poi destinati a progetti sul territorio volti alla loro riduzione.

Se la meta non è troppo distante, optate per altri mezzi, meglio se collettivi come il pullman o il treno. Anche la scelta del trasporto da usare sul luogo delle vacanze è importante. Preferite le biciclette, che permettono di non restare imbottigliati nel traffico e di scoprire da vicino le bellezze della città. Anche i mezzi pubblici sono scelte più ecologiche delle auto, come tram, metropolitana o autobus; se proprio avete bisogno di un veicolo privato, preferite quelli elettrici.

Eliminare la plastica usa e getta

Durante le gite e le escursioni è naturale fermarsi a bere o a mangiare, magari dello street food. Evitate il più possibile l’utilizzo di plastica usa e getta: sostituite i bicchieri monouso con borracce in alluminio, che mantengono l’acqua fresca molto più a lungo e possono essere riutilizzate migliaia di volte; non dimenticate di utilizzare piatti e posate in materiale ecocompatibile. Per quanto riguarda invece il cibo, scegliete prodotti locali, meglio ancora se a km zero. In questo modo non solo eviterete l’inquinamento dovuto al trasporto, ma scoprirete un mondo di sapori tutti nuovi!

Scegliere sempre realtà sostenibili

Molti hotel, B&B e ostelli hanno fatto investimenti importanti per offrire soggiorni sostenibili. Tra le innovazioni più importanti troviamo l’utilizzo di energie rinnovabili, la riduzione del consumo e il recupero dell’acqua, l’eliminazione della plastica, dei saponi e dei detersivi più inquinanti. Potete riconoscere facilmente una struttura sostenibile dalle sue certificazioni, per esempio la EU Ecolabel, ma ne esistono molte altre.

Per orientarvi meglio, vi consigliamo di usare la app Waidy Wow : una perfetta guida per scoprire le novità e tutti i consigli del settore green.

Rispetto per la flora e fauna selvatiche

Può capitare che i turisti, in preda all’entusiasmo e all’eccitazione, compiano dei gesti che non rispettano la natura e che compromettono il delicato ecosistema della zona che stanno visitando. Per esempio, molti amano raccogliere conchiglie, stelle marine e altri souvenir provenienti dalle spiagge o dalla natura. È importante non avvicinare né nutrire la fauna selvatica (anche se vi potrebbe sembrare il comportamento corretto). Infine, va ricordato che le piante fanno parte dell’ambiente e vanno rispettate, non devono essere recise o calpestate.

Viaggiare in modo sostenibile significa portare a casa soltanto il preziosissimo ricordo di una splendida avventura.