Frecciarossa a Parigi da Milano Centrale. Il Frecciarossa ora viaggia anche in Francia e le prime corse sono in programma il 18 dicembre da Parigi alle 7.26 in direzione Milano e dalla stazione Centrale del capoluogo lombardo verso la capitale francese alle 6.25.

Il viaggio Milano-Parigi dura sette ore e 20. Altre due corse saranno introdotte nel pomeriggio. L’alta velocità di Trenitalia e delle Ferrovie dello Stato valica così le Alpi, per arrivare, con fermata a Torino Porta Susa, a Lione e a Parigi. Il serivzio ristorazione avrà la punta di diamante con la collaborazione di Carlo Cracco, re degli chef.

I biglietti, secondo quanto comunica Fs, avranno un costo a partire da 23 euro e da 29 euro e saranno in vendita dalla mattina del 13 dicembre sul sito di Trenitalia, nelle biglietterie di tutte le stazioni italiane e in quelle di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu, inoltre tramite alcuni partner di distribuzione.

Alle due iniziali corse giornaliere che faranno entrambe andata e ritorno tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale, via Lyon Part-Dieu, Chambery, Modane e Torino, se ne aggiungeranno poi altre tre giornaliere di andata e ritorno tra Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache.

In tutto Trenitalia effettuerà quindi dieci corse, per quasi 5.000 posti al giorno tra Parigi e Lione. Trenitalia con Frecciarossa, primo operatore europeo a entrare in Francia dall’apertura del mercato ferroviario alla concorrenza, offrirà nuovi servizi ai passeggeri che da Milano e da Torino vorranno raggiungere Chambery, Lione e Parigi, da vetture di diverse tipologie, con area silenzio, per stare in tranquillità, oppure area ‘allegro’, dedicata alle chiacchiere, un wi-fi gratuito che si annuncia veloce e stabile e schermi piatti, oltre a un portale di intrattenimento, insieme alla possibilità di avere un servizio di consegna del cibo a orario prescelto.

“Siamo molto orgogliosi di presentare la nostra nuova offerta ai viaggiatori francesi – ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia – Operiamo già da più di dieci anni con Thello, ora Trenitalia France, e abbiamo una grande esperienza della rete in Francia. Ora, con l’alta velocità su un asse storico, entriamo in una nuova dimensione, al servizio della mobilità e del comfort dei viaggiatori”.