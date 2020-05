Gappone regala una notte su tre ai turisti

ROMA – Il Giappone si prepara a far ripartire il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, con un piano che prevede fino alla metà del rimborso per i viaggiatori che vorranno visitare il Paese del Sol Levante.

Il piano, elaborato dall’Ente del turismo nipponico (Jta), ha l’obiettivo di far ripartire il traffico aereo verso il versante dell’Asia Pacifico dopo il quasi azzeramento registrato in questi mesi di pandemia, e anche in previsione del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al prossimo anno.

Il direttore della Jta, Hiroshi Tabata, ha spiegato che un finanziamento del valore di 11,5 miliardi di euro sarà reso disponibile e che presto verranno svelati i dettagli per fronteggiare l’emergenza.

I dettagli, quindi, al momento non sono ancora disponibili. Si parla anche di un possibile sconto, fino al 50%, sui biglietti aerei.

Ma pera ora niente di ufficiale.

In Giappone, come nel resto del mondo d’altronde, nel mese di aprile il calo dei turisti è stato da record:

meno 99,9% con neanche 3.000 arrivi, dopo i quasi 32 milioni di turisti stranieri che hanno visitato il Paese nell’intero 2019.

Il settore del turismo è stato uno dei volani della ripresa economica lo scorso anno, e adesso il governo di Tokyo intende ripristinare il flusso, anche in considerazione della espansione più contenuta dei contagi da coronavirus registrata nel Paese rispetto ad altre nazioni avanzate.

Attualmente, infatti, il numero dei casi di coronavirus si assesta a 16.632, con 851 morti accertate. (Fonte: Ansa).