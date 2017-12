MILANO – Volare da Malpensa a Los Angeles con soli 240 euro. E’ l’offertissima low cost lanciata da Norwegian che a partire dal 16 giugno 2018 collegherà Milano con la California a con quattro voli diretti a settimana. Per aggiudicarsi il biglietto scontato bisogna però affrettarsi: i voli sono in vendita già da oggi con tariffe a partire da 239,90 euro.

Si parte il martedì, mercoledì, giovedì e sabato a bordo di un Boeing 787-9 Dreamliner che offre una capienza di 344 posti (35 in premium class e 309 in economy). La rotta resterà in funzione tutto l’anno, estate e inverno. In totale, Norwegian offrirà più di 143 mila posti tra le due città nei primi 12 mesi di operatività. Sullo stesso scalo di Malpensa, Norwegian già opera con voli per Oslo e Stoccolma.

Bjørn Kjos, fondatore e ceo della compagnia aerea, fa sapere: