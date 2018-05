“NaturistBnB”, nasce l’airbnb dedicato ai nudisti

ROMA – Petri e Minna Karjalainen, marito e moglie naturisti di Helsinki, hanno inventato “NaturistBnB”, l’airbnb tutto dedicato ai nudisti.

“Era qualcosa che mancava, lo abbiamo creato” raccontano i coniugi presentando l’iniziativa. Per Petri, che lavora in una azienda che gestisce software e Minna, consulente di servizi di viaggio, l’idea di lanciare da soli la loro opzione “naked” era “quasi scontata”.

“Se pratichi il naturismo – dice Petri che da 20 anni preferisce vacanze senza vestiti- non è facile trovare un alloggio con regole che lo permettano. Così abbiamo creato questo portale che mette in connessione, per trovare una casa vacanze e non solo, le persone che praticano questo stile di vita: non c’è solo il luogo in cui dormire, ma anche indicazioni su dove e come praticarlo nelle varie città”.

In Italia c’è già qualche casa vacanza: una si trova a Firenze dove un proprietario naturista mette a disposizione la sua abitazione con “sauna” in pieno centro per 25 euro a notte.

“Non è certo una sfida a un portale come Airbnb – hanno spiegato alla Cnn i coniugi ideatori – ma semplicemente un sistema pensato per una nicchia di persone che praticano questo stile di vita” dicono ricordando come sui normali siti di prenotazione l’opzione “senza vestiti” sia “molto difficile da trovare”.