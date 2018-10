MILANO – Migliaia di passeggeri lasciati a terra in diversi aeroporti europei. Colpa del fallimento di Primera Air, la compagnia aerea nordeuropea, protagonista del lancio di collegamenti transatlantici a basso costo, che ha annunciato la bancarotta.

Primera Air ha confermato la cessazione di tutte le operazioni di volo a partire dalla mezzanotte del 1° ottobre. Un disastro per migliaia di viaggiatori in procinto di partire. Roberta Fichera, portavoce di AirHelp Italia, spiega cosa devono sapere i passeggeri che avrebbero dovuto volare con la compagnia.

I passeggeri che hanno subito ritardi o cancellazioni non potranno più ottenere un rimborso. I viaggiatori che sono rimasti a terra, possono ottenere un biglietto di ritorno se il volo faceva parte di un pacchetto viaggio assicurato, o possono affidarsi alle altre compagnie aeree che stanno proponendo offerte speciali per tutti i passeggeri coinvolti.

Nello specifico i passeggeri possono avere diritto a un rimborso se:

1 – La prenotazione è avvenuta attraverso un’agenzia di viaggi o una compagnia aerea partner. In questi casi, il volo può essere assicurato e coperto a seconda delle assicurazioni di viaggio stipulate durante la prenotazione.

2 – La prenotazione è stata effettuata attraverso Primera Air, scegliendo come opzione di pagamento la modalità con carta di credito. Il pagamento può essere bloccato prima di essere accreditato alla compagnia aerea; per avvalersi di questa modalità di rimborso è necessario inviare un documento all’istituto bancario di riferimento che certifichi che il pagamento non è andato a buon fine.

Purtroppo, i passeggeri che hanno subito ritardi o cancellazione con Primera Air non potranno più avere un risarcimento, a meno che il loro volo non sia stato effettuato da un’altra compagnia aerea.

Per maggiori informazioni sui diritti dei passeggeri, è possibile visitare il sito AirHelp.com I passeggeri che hanno subito ritardi o cancellazioni, possono verificare l’idoneità al risarcimento direttamente in aeroporto e presentare un reclamo in pochi minuti attraverso l’app gratuita AirHelp, disponibile per iOs e Android.