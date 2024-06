Questo borgo dell’Appennino Tosco-Romagnolo è tra i più belli d’Italia

La Toscana e l’Emilia Romagna sono due regioni italiane che, con il loro fascino, attraggono viaggiatori da tutto il mondo. Queste regioni sono unite dall’Appennino Tosco-Romagnolo, una catena montuosa che non solo divide ma anche collega culture, tradizioni e paesaggi straordinari. In questo tratto montuoso, ricco di storia e natura, si trova uno dei borghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: Brisighella. Questo borgo medievale, immerso in un contesto naturale incantevole, è una meta ideale per una gita fuori porta, offrendo storia, benessere ed enogastronomia di alta qualità.

Brisighella, un borgo Medievale e termale

Brisighella è un antico borgo medievale noto per i suoi tre colli, ognuno dei quali è sormontato da una costruzione simbolica: la Rocca Manfrediana, il Santuario del Monticino e la Torre dell’Orologio. Questa caratteristica unica rende il paesaggio di Brisighella inconfondibile e affascinante. Il borgo è un luogo dove dedicare tempo a se stessi, scoprire la storia e la cultura locale e lasciarsi andare alle tradizioni del territorio. La tranquillità che si respira a Brisighella è uno degli aspetti che la rendono particolarmente piacevole da vivere, perfetta per chi cerca una pausa dalla frenesia quotidiana.

Il borgo medievale di Brisighella si sviluppò nel 200 grazie a Maghinardo Pagani, un grande condottiero medievale della Romagna, menzionato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Maghinardo costruì una fortezza su uno dei tre colli, intorno ai quali si sviluppò il borgo. L’Antica Via del Borgo è la strada principale del centro storico, un affascinante labirinto di vie strette e scalinate scolpite nel gesso. Tra le attrazioni da non perdere c’è la Via degli Asini, così chiamata perché era il luogo di ricovero degli animali dei birocciai.

Brisighella, foto Instagram

Tre tappe imperdibili di Brisighella

Brisighella è conosciuta come il borgo dei tre colli, ciascuno caratterizzato da un edificio simbolico. La Rocca Manfrediana, edificata nel 1310 dai Manfredi, signori di Faenza, è una bellissima costruzione che conserva tutte le caratteristiche delle fortezze medievali, dal ponte levatoio ai camminamenti e feritoie. Nel 1500, passò ai Veneziani, che aggiunsero un maestoso maschio e due lati delle mura.

La Torre dell’Orologio, costruita originariamente dai Romani, è stata poi trasformata nel corso dei secoli. La torre offre una vista panoramica spettacolare sul borgo e sulle colline circostanti, facendo fare un incredibile salto nel tempo ai visitatori.

Il Santuario del Monticino, immerso tra i cipressi, ospita una sacra immagine in terracotta raffigurante la Madonna con Bambino, datata 1626. Questo edificio religioso è suggestivo non solo per la sua posizione, ma anche per la meravigliosa facciata reinterpretata nel 1926.

Le terme

Oltre alla storia e alla cultura, Brisighella è rinomata per il suo benessere. Il borgo ospita uno dei più importanti stabilimenti termali dell’Emilia Romagna, situato poco distante dal centro storico. Questo parco termale, con una storica piscina all’aperto, offre cure e trattamenti con acque sulfuree e salsobromoiodiche, benefiche per vari organi e apparati del corpo. Chi desidera rilassarsi può usufruire di vasche idromassaggio, massaggi manuali e balneoterapia, immergendosi in un clima di relax e tranquillità.

Brisighella è anche un paradiso per gli amanti della buona tavola. Il borgo è famoso per l’olio extravergine di oliva Brisighello, un prodotto così prestigioso da essere una Dop Europea. Tra le specialità locali ci sono il formaggio conciato con stagionatura nelle grotte di gesso, la carne di Mora Romagnola, una razza suina autoctona, e le carni di razza Bovina Romagnola. Non mancano i frutti dimenticati come la Pera Volpina, le pesche, le nettarine e le albicocche I.G.P. di Romagna, oltre al carciofo Moretto, tipico della zona dei calanchi.

Per gli appassionati di vino, Brisighella è un vero paradiso. Qui si possono degustare vini di alta qualità come il Sangiovese DOC e l’Albana di Romagna DOCG, prodotti da vigneti che beneficiano del particolare clima e del terreno della zona.

Escursioni e attività

Brisighella offre anche numerose opportunità per gli amanti della natura e delle attività all’aperto. Il Parco delle Foreste Casentinesi, situato nelle vicinanze, è un’area naturale protetta che offre sentieri per escursioni, trekking e passeggiate. Il Monte Falco, il punto più alto dell’Appennino Tosco-Romagnolo, offre viste mozzafiato e percorsi per escursioni adatti a tutti i livelli di difficoltà.

Gli appassionati di ciclismo troveranno percorsi panoramici che attraversano paesaggi pittoreschi, colline e valli, offrendo una combinazione perfetta di sport e natura. Durante la stagione estiva, il borgo e i suoi dintorni ospitano numerosi eventi culturali, feste tradizionali e sagre, che permettono ai visitatori di immergersi nella cultura locale e assaporare i prodotti tipici del territorio.

Come raggiungere Brisighella

Brisighella è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. Si trova a circa 50 km da Bologna e 80 km da Firenze, entrambe dotate di aeroporti internazionali. Per chi viaggia in treno, la stazione di Brisighella è ben collegata alle principali città della regione, rendendo il borgo una meta ideale per una gita fuori porta o per un soggiorno prolungato.