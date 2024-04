Questo borgo della Toscana è poco conosciuto eppure è imperdibile

Quando pensiamo alla Toscana, ci vengono in mente paesaggi incantevoli, città d’arte e borghi medievali mozzafiato. Ma c’è un piccolo tesoro nascosto nel cuore di questa regione che pochi conoscono, un borgo carico di storia, fascino e autenticità: Coreglia Antelminelli. Nonostante sia poco conosciuto, è davvero un luogo da non perdere.

Coreglia Antelminelli è molto più di un semplice borgo. È un viaggio nel tempo, un’immersione totale nelle tradizioni e nella bellezza della Toscana autentica. Qui, il tempo sembra essersi fermato, consentendoti di vivere momenti di pace e relax lontano dalla frenesia della vita moderna.

La storia di Coreglia Antelminelli

Questo incantevole borgo, risalente all’alto medioevo, si sviluppa attorno al suo maestoso castello, che domina l’intera area circostante. Le sue strade acciottolate, le piazze pittoresche e le antiche chiese sono testimonianze viventi di una storia ricca di eventi e di personaggi illustri.

Il nome “Coreglia Antelminelli” porta con sé secoli di storia e cultura. Iniziando come feudo dei Rolandinghi, passò poi sotto il dominio di Castruccio Castracani e successivamente dei Fiorentini. Oggi è un luogo dove l’arte, la storia e la bellezza si fondono in un’unica esperienza indimenticabile.

Coreglia Antelminelli è anche nota per essere stata la patria dei primi “figuristi”, gli artisti che hanno contribuito alla diffusione mondiale dell’arte del gesso. Questo legame con l’arte e la creatività si riflette ancora oggi nelle opere d’arte che adornano il borgo e nelle tradizioni artistiche tramandate di generazione in generazione.

Coreglia Antelminelli, foto Instagram. Fotografo: mb11_photo

Se stai pianificando un viaggio in Toscana, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di visitare Coreglia Antelminelli. Questo piccolo borgo, spesso trascurato dai turisti, offre una visione autentica della vita toscana e un’esperienza indimenticabile per coloro che cercano bellezza, storia e tranquillità.

La prossima volta che organizzi un viaggio in Toscana, assicurati di includere Coreglia Antelminelli nel tuo itinerario. Scoprirai un mondo di bellezza autentica che ti lascerà senza fiato.