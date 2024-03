Questo piccolo Borgo d’Abruzzo è stato capitale d’Italia: da non perdere!

Se pensate di conoscere tutte le capitali d’Italia, preparatevi a scoprire una storia affascinante che riguarda un piccolo borgo d’Abruzzo che in pochi conoscono. Sì, avete capito bene! Non si tratta di Roma, Firenze o Torino, ma di un incantevole Borgo che ha avuto il privilegio di essere Capitale d’Italia per un giorno intero. Questo luogo è Crecchio, una gemma nascosta tra i paesaggi mozzafiato dell’Abruzzo che vi lascerà senza parole.

Crecchio: una storia sorprendente

Siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, il 9 settembre 1943. Il Re Vittorio Emanuele III, insieme alla sua famiglia e al suo Stato Maggiore, è in fuga da Roma. La notte li sorprende proprio nel suggestivo borgo di Crecchio, dove decidono di fermarsi per riposare nel Castello Ducale. Questo evento straordinario conferisce a Crecchio il titolo di capitale d’Italia, anche se per soli 24 ore. Una storia incredibile che ha reso questo piccolo borgo abruzzese un punto di riferimento nella storia del nostro Paese.

Crecchio, foto Instagram. Fotografa: majellanauti

Ma Crecchio non è solo famosa per questo episodio unico nella sua storia. Questo borgo racchiude un tesoro di bellezze architettoniche e paesaggistiche che vi lasceranno senza fiato. Tra le sue attrazioni più iconiche, spicca il Castello Ducale De Riseis-D’Aragona, un’imponente fortezza che domina il paesaggio circostante. Le sue mura, le sue torri e i suoi giardini vi trasporteranno indietro nel tempo, mentre vi perderete tra le stradine acciottolate del centro storico.

Oltre al maestoso Castello Ducale, a Crecchio troverete numerosi altri luoghi di interesse da esplorare. Il Palazzo Monaco, risalente al XIV secolo, e la Chiesa di Santa Maria da Piedi, costruita nel 1581, sono solo due esempi dell’architettura storica che caratterizza questo borgo. Ma non è tutto: l’ubicazione di Crecchio, su un’altura che offre una vista panoramica mozzafiato, rende ogni angolo di questo villaggio un’esperienza indimenticabile.

Crecchio è molto più di una semplice tappa turistica. È un luogo dove potrete immergervi nell’autenticità dell’Abruzzo, scoprendo tradizioni secolari e assaporando la vera essenza di questa regione. Fate una passeggiata lungo le stradine del borgo, fermatevi in una trattoria locale per gustare le prelibatezze della cucina abruzzese e lasciatevi incantare dalla bellezza senza tempo di Crecchio.