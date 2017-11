A Roma come a New York, Via Margutta accende le luci con il Rockefeller Center

ROMA- Via Margutta, la strada romana degli artisti, quest’anno ha un appuntamento virtuale con il Rockefeller Center per accendere le luci natalizie. Per donare un contributo speciale all’atmosfera festosa di Roma, le luminarie di una delle strade più famose della Capitale si accenderanno alle 17.30 del 29 novembre, nello stesso giorno in cui al Rockefeller Center di New York si illuminerà l’albero di Natale.

L’originale iniziativa si deve a Alberto Moncada, patron di “Assaggia“, ristorante di cucina tradizionale che quest’anno, per festeggiare la sua recente apertura in Via Margutta, ha voluto sponsorizzare l’Associazione internazionale Via Margutta che tradizionalmente si occupa di far brillare a festa la famosa via degli artisti.

Alla presenza di Tiziana Todi, presidente dell’Associazione internazionale Via Margutta, le luci natalizie di via Margutta si accenderanno per far splendere questo angolo unico al mondo con luminarie festose. Assaggia, così come la gran parte dei negozi che si affacciano sulla storica via accoglieranno gli ospiti, tra cui ospite d’onore sará l’attrice Veronica De Laurentiis, e i passanti con un drink di benvenuto per un grande augurio di buone feste e invitare la città a passeggiare e fare shopping in via Margutta e avere così occasione di riscoprire lo spirito più intimo e profondo di questa strada devota all’arte e alla cultura.