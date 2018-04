ROMA – Singapore Airlines regina mondiale dei cieli, seguita da Air New Zeland e da Emirates. TripAdvisor ha annunciato oggi i vincitori delle classifiche delle compagnie aeree preferite dai viaggiatori a livello mondiale.

A livello italiano, l’unica compagnia premiata è Air Dolomiti nella categoria classe economica in Europa. La Top 10 globale invece è dominata dall’Asia, con ben quattro linee aeree in classifica (Singapore Airlines, Japan Airlines, EVA Air e Korean Air), seguita dal Medio Oriente con due linee aeree (Emirates and Qatar Airways).

Nel vecchio continente, la miglior compagnia di prima classe è la tedesca Lufthansa. Tra i vincitori nelle altre tre classi, è arrivata una soddisfazione anche per l’Italia: la nostra Air Dolomiti, infatti, compare tra le migliori nella classe Economica. La classifica complessiva del vecchio continente, a prescindere dalla classe di riferimento, ha premiato infine la britannica Virgin Atlantic Airways. (Carmelo Leo, La Repubblica)

Ecco la classifica (la lista completa dei vincitori su www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Airlines):

1. Singapore Airlines

2. Air New Zealand

3. Emirates

4. Japan Airlines

5. EVA Air

6. Southwest Airlines

7. Jet2.com

8. Qatar Airways

9. Azul

10. Korean Air.

Migliore Prima Classe: Singapore Airlines Migliore Classe Business: Qatar Airways Migliore Classe Premium Economica: Air New Zealand Migliore Classe Economica: Singapore Airlines.

I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni e i punteggi delle compagnie aeree postati dai viaggiatori di tutto il mondo su TripAdvisor Voli, in un periodo di 12 mesi.