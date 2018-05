ROMA – “Venerdì nero” per i traghetti…ma tutto a vantaggio dei viaggiatori! Traghettilines, il noto sito per la prenotazione dei traghetti del Mediterraneo, continua a stupire annunciando una nuova eccezionale iniziativa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a favore di coloro che vogliono concedersi una vacanza nella splendida Sardegna.

Dopo lo sconto sui biglietti pagati con AmazonPay e i coupon da spendere durante il soggiorno, è arrivato il momento del Black Friday …ESTIVO! Venerdì 1 giugno infatti, per 24 ore, tutti i biglietti acquistati sul sito www.traghettilines.it con destinazione Sardegna e pagati con la modalità di pagamento AmazonPay, saranno scontati del 20%. Lo speciale sconto sarà applicato su tutte le partenze da e per la Sardegna effettuate entro fine anno e su qualsiasi tipo di biglietto, anche su quelli già in promozione!

L’ennesima buona occasione per scegliere la Sardegna come meta di vacanza e l’ennesima buona occasione per scegliere Traghettilines per organizzare il proprio viaggio in traghetto.

Il sito infatti, oltre a svolgere l’attività di e-commerce traghetti, da molti anni pone grande attenzione al settore del trasporto passeggeri via mare analizzando tutto quello che in generale riguarda il traffico sulle varie rotte, domanda e offerta sulle destinazioni e monitorando attentamente l’andamento dei prezzi.

“E’ proprio il nostro punto di osservazione e la nostra sensibilità verso il cliente che ci hanno permesso di realizzare iniziative volte ad incentivare il flusso turistico nella regione Sardegna, a beneficio dei viaggiatori e del territorio stesso. E’ questo il nostro scopo e il successo delle ultime iniziative ci ha dato ragione.”