ROMA – TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, ha annunciato i vincitori dei suoi premi Travelers’ Choice per le Linee Aeree, che riconoscono le compagnie aeree preferite dai viaggiatori a livello mondiale. Nel 2019 è ancora Singapore Airlines a essere stata eletta la numero uno al mondo mentre in Italia è Air Dolomiti. I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni e punteggi delle compagnie aeree postati dai viaggiatori di tutto il mondo su TripAdvisor Voli, in un periodo di 12 mesi.

Giunti alla terza edizione, i prestigiosi Travelers’ Choice per le Linee Aeree sono divisi in categorie che riconoscono 57 compagnie che forniscono qualità e servizio eccezionali in tutto il mondo per un totale di 91 premi. In aggiunta alla lista mondo, i premi celebrano le migliori linee aeree in 8 aree geografiche: Africa & Oceano Indiano, Asia, Caraibi, Europa, America Latina, Medio Oriente, Nord America e Sud Pacifico & Oceania. I premi riconoscono anche la migliore linea aerea in 17 Paesi (Australia, Brasile, Canada, Francia Grecia, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea, Russia, Spagna, Svizzera, Thailandia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti) e le migliori compagnie in quattro diverse classi: Prima Classe, Classe Business, Classe Premium Economica e Classe Economica più altre cinque categorie tra cui la Migliore Linea Aerea Low Cost.

“Congratulazioni alle oltre 50 compagnie nel mondo che hanno vinto questo prestigioso premio, incluse Singapore Airlines per il secondo anno consecutivo e Air Dolomiti in Italia” ha dichiarato Bryan Saltzburg, president of TripAdvisor Flights, Cruise & Car. “Il settore continua a concentrarsi sul miglioramento generale dell’esperienza di volo e le linee aeree premiate ne sono la testimonianza. Le compagnie aeree nel mondo riconoscono il nostro premio Travelers’ Choice come un importante attestato da parte dei consumatori”.

“Siamo molto contenti di essere di nuovo i vincitori del riconoscimento Miglior Linea Aerea del Mondo all’interno di questi prestigiosi premi” ha commentato il CEO di Singapore Airlines Mr. Goh Choon Phong. “Vogliamo ringraziare i nostri clienti per il loro continuo supporto così come il nostro staff in tutto il mondo che ogni giorno dà il massimo per offrire la miglior esperienza di viaggio ai nostri clienti”.

Top 10 Compagnie Aeree Mondo

1. Singapore Airlines

Un recensore di TripAdvisor scrive: “Ottima compagnia che giustamente si merita tutti gli anni uno dei primi posti della top ten della classifica stilata dalle associazioni di settore. Il loro punto di eccellenza resta il servizio offerto dal personale di bordo”.

2. Qatar Airways

Un viaggiatore di TripAdvisor scrive: “Airbus assolutamente comodo… volo tranquillissimo con scalo a Doha. Decolli e atterraggi da veri professionisti. Hostess molto gentili e pronte ad esaudire qualsiasi richiesta e comunque molto presenti per acqua o bevande. Ogni sedile è fornito di un tablet per giochi, musica, film in più lingue, anche per bambini (…)”.

3. EVA Air

Un viaggiatore di TripAdvisor commenta: “Prima volta che ho preso questa compagnia, dopo aver letto che era eccellente, confermo pienamente: sedili più larghi della norma, assistenti di volo professionali, pasti più che decenti della norma, puntuali. Sono stata molto contenta, e se devo viaggiare ancora per l’Asia sicuramente prenderò questa compagnia (…)”.

4. Emirates

Secondo un recensore di TripAdvisor: “Un nome una garanzia. E sono stato in classe economica non oso immaginare i servizi della prima classe. Davvero il massimo in tutto”.

5. Japan Airlines

“Volo in orario, aereo pulito, personale gentilissimo. Posti più comodi della media e spazzolini da denti in omaggio in bagno. Intrattenimento gradevole con informazioni sul Giappone e tanti film” scrive un utente di TripAdvisor.

6. Southwest Airlines

Secondo un recensore di TripAdvisor: “Molto bene, una low-cost veramente valida. Caricano i bagagli (2 dico 2) gratuitamente. Ottimo anche il metodo di ingresso a bordo. Inoltre danno gratuitamente da bere e piccoli snack”.

7. Azul

Secondo un recensore di TripAdvisor: “Ottima compagnia brasiliana, credo la migliore in cortesia, sempre in orario, gli aerei sono sempre molto nuovi e puliti, meglio di tante altre compagnie”.

8. Air New Zealand

“Non ho mai volato tanto bene in classe economica su lungo raggio come con Air New Zealand. Prima di tutto la cabina: sedili confortevoli (…), schermi nitidi (…) con ottima offerta di entertainment e possibilità di ordinare snack e bevande dal posto in ogni momento del volo. Il personale: cortese, attento, discreto e professionale, in una parola perfetto. Cibo: abbondante e di buona qualità anche i menù speciali (…)” commenta un viaggiatore di TripAdvisor.

9. Jet2.com

“Ho viaggiato per 4 volte con questa compagnia e avrò un altro volo a breve. Parliamo di una compagnia economica ma molto professionale, i voli hanno sempre rispettato gli orari e sono stati sempre molto piacevoli. La consiglio e continuerò a prenderla” descrive un utente di TripAdvisor.

10. ANA (All Nippon Airways)

“Questa è sicuramente una delle migliori compagnie con cui ho viaggiato, l’aereo era nuovo, pulito e di ultimissima generazione (…). Mai avuto tanto spazio per le gambe in economy, servizio a bordo eccellente. Nessun disagio (…) Consigliata!” commenta un viaggiatore di TripAdvisor.

Vincitori mondiali per classe di servizio

Le linee aeree a livello mondiale con servizio eccezionale in ogni Classe.

Migliore Prima Classe: Emirates

Migliore Classe Business: Qatar Airways

Migliore Classe Premium Economica: Air New Zealand

Migliore Classe Economica: Singapore Airlines

Miglior Linea Aerea in Italia: Air Dolomiti

Un viaggiatore di TripAdvisor commenta: “Non è la prima volta che volo con Air Dolomiti e la trovo una compagnia aerea molto valida. Puntualità e servizi a bordo molto efficienti, le hostess sono sempre presenti e gentili. Mi augurerei che in futuro possano offrire anche voli a lungo raggio”.

Per la lista completa dei vincitori dei premi Travelers’ Choice per le Linee Aeree 2019, visitare www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Airlines.