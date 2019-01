ROMA – Il miglior hotel del mondo? Secondo “TripAdvisor” è il Tulemar Bungalows & Villas di Manuel Antonio, sulla costa pacifica del Costa Rica. L’hotel ha rimediato 5 stelle su 2.989 recensioni complessive.

“TripAdvisor”, il sito di viaggi più famoso al mondo, ha infatti appena annunciato i vincitori dei “Travelers’ Choice Hotel Awards 2019”, i suoi attesissimi Oscar degli alberghi. E al secondo posto troviamo un hotel italiano: si tratta dell’hotel Belvedere di Riccione.

Al terzo posto c’è il Viroth’s Hotel a Siem Reap, in Cambogia, punto di partenza per l’esplorazione dei siti di Angkor Wat.

La classifica è stilata con i giudizi medi delle recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori.

“Migliore Hotel di piccole dimensioni”? Al primo posto c’è l’Anastasis Apartments di Imerovigli, nel cuore di Santorini, in Grecia.

Il miglior servizio va all’Holiday Emerald hotel di Hanoi, la capitale del Vietnam, mentre la Migliore pensione e B&B è The 25 Boutique B&B a Torquay, nel britannico Devon.

Per chi è in cerca di relax, invece, meglio segnarsi il Lani’s Suites Deluxe di Puerto del Carmen, località balneare sulla costa sud-orientale dell’isola spagnola di Lanzarote, alle Canarie.

“Siamo entusiasti di annunciare i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards che premiano le migliori strutture sulla base di milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori di tutto il mondo e possono essere di ispirazione per i viaggi del 2019 – spiega Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia – anche quest’anno l’Italia ha riconfermato il valore della sua offerta ricettiva e, con 164 strutture premiate, è il secondo Paese al mondo per numero di hotel e B&B che hanno ricevuto un riconoscimento, superata per un soffio dagli Stati Uniti con 165 strutture”.

Il miglior hotel italiano è, appunto, il Belvedere di Riccione. Seguono l’hotel Spadai di Firenze e il San Luis Retreat Hotel & Lodges di Avelengo (Bz): “Questo per noi non è solo un ulteriore premio sulla scia dei precedenti ma qualcosa in più: il coronamento di un percorso – commenta Marina Pasquini, proprietaria e manager del Belvedere – non ci siamo seduti dopo i riconoscimenti degli scorsi anni, siamo andati avanti, abbiamo innovato e abbiamo fatto del miglioramento costante il nostro mantra quotidiano. Quando mi chiedono quale sia il nostro segreto, rispondo che non c’è una formula magica dell’hotellerie ma c’è uno sguardo attento, accogliente e anche umile sui clienti passati, presenti e futuri e sulle loro esperienze condivise su TripAdvisor. Ringrazio la Belvedere Family i nostri ospiti la città di Riccione e soprattutto TripAdvisor per questo prestigioso riconoscimento”.