Viaggi in aereo, perché è meglio evitare il posto finestrino per dormire. I consigli di una hostess (Foto repertorio Ansa)

A bordo di un aereo, il posto vicino al finestrino è il più richiesto tra i passeggeri che durante il volo vogliono dormire. Ma un’assistente di volo ha spiegato che, per una ragione abbastanza disgustosa, non ci si dovrebbe mai appoggiare al finestrino.

Linda Ferguson, che lavora da 24 anni nelle compagnie aeree, ha detto che è la parte più sporca dell’aereo poiché i passeggeri tossiscono e starnutiscono regolarmente contro la superficie. Viene toccato con le mani sporche o con i capelli sporchi e a meno che non si pulisca a fondo non è consigliabile appoggiarsi.

Al Readers Digest ha spiegato: “Molte persone usano le salviettine disinfettanti per pulire l’area intorno al sedile ma se ci fosse la possibilità di una luce che mette in risalto i germi, penso che rimarrebbero pietrificate. La mia regola, e non mi ammalo mai, è non mettere mai le mani in bocca o vicino al viso”.

Igiene in aereo, i consigli della hostess

Volendo dormire a bordo di un aereo, è meglio usare uno spray antibatterico o salviettine sulle parti che si toccano, incluso il finestrino, e lavare regolarmente le mani.

Ma a bordo di un aereo, il finestrino non è l’unico imputato: anche i tavolini sono spesso considerati come uno dei posti più sporchi in quanto tra un volo e l’altro raramente vengono puliti.

Oltre che a consumare i pasti alcuni passeggeri sono stati sorpresi a usarli come fasciatoi o ad appoggiare i piedi nudi.

Viaggi in aereo, attenzione anche a cinture e tavolino

Su Reddit un ex assistente di volo ha consigliato: “Se volate a corto raggio, portate sempre salviettine antibatteriche o disinfettanti. Molte compagnie aeree chiedono all’equipaggio di “ribaltare” l’aereo, nel senso che raccolgono i rifiuti, piegano la cintura di sicurezza, sistemano le riviste nella tasca del sedile e poi danno il benvenuto ai nuovi passeggeri. Ho perso il conto delle volte che ho dovuto dire alle persone quanto sia disgustoso cambiare il pannolino al bambino sul tavolino o su un sedile”.

Altre parti dell’aereo da pulire includono la cintura di sicurezza ed è sconsigliato anche l’uso della tasca del sedile davanti al proprio. Un membro dell’equipaggio ha detto di aver trovato di tutto, inclusi “fazzoletti sporchi, sacchetti con il vomito, mutande, calzini, unghie tagliate di mani e piedi, gomme e caramelle masticate a metà”.