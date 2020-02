Viaggi on the road: meglio mezzi pubblici o auto a noleggio?

Quando si decide di viaggiare on the road, il primo aspetto a cui si deve pensare riguarda il mezzo di trasporto da utilizzare: è meglio scegliere il treno, il pullman o la macchina? Di certo affidarsi ai mezzi pubblici ha pro e contro che devono essere valutati con attenzione: gli aspetti negativi hanno a che fare con la scomodità dovuta alla scarsa disponibilità di spazio e con i tempi di viaggio lunghi; quelli positivi sono correlati soprattutto alla possibilità di spendere poco. Ma non è tutto: spesso i mezzi di trasporto pubblici presuppongono attese che si possono rivelare quasi estenuanti, e in ogni caso non permettono di scegliere l’itinerario da seguire. L’altro lato della medaglia, invece, riguarda la possibilità di fare incontri con nuove persone e di regalarsi piacevoli conoscenze, anche con altri viaggiatori.

Il noleggio auto, un’opzione da non trascurare

Se si ritiene che nel caso dei mezzi pubblici i lati negativi siano predominanti rispetto a quelli positivi, si può prendere in esame l’ipotesi di ricorrere al noleggio auto . Una soluzione di questo tipo potrebbe far storcere il naso ai puristi, che magari ritengono che un viaggio on the road debba per forza comportare una certa dose di scomodità. Eppure, se si ha la possibilità di usufruire di un comfort ottimale, ci si accorge che l’esperienza viene vissuta nella sua essenza più autentica. Non è detto, inoltre, che anche guidando una macchina presa a noleggio non si possa partire all’avventura. Poter fare a meno di tutte le incombenze e di tutti i vincoli che riguardano i mezzi pubblici è un piacere da non sottovalutare, soprattutto se ci si trova in Paesi stranieri in cui i treni e gli autobus sono ancora meno affidabili che da noi.

Un viaggio on the road in auto

In auto si gode della vera libertà: per esempio, quella di decidere dove andare, quali percorsi seguire e quali strade affrontare. Se si ha voglia di tenersi ben distanti dalle autostrade, dalle superstrade e dagli itinerari a larga percorrenza, è possibile farlo senza che si debba rendere conto a nessuno. In molte occasioni, purtroppo, i mezzi pubblici impediscono di scoprire la bellezza di posti magnifici che hanno il solo difetto di essere lontani dalle stazioni ferroviarie o dalle linee degli autobus. Il noleggio di una macchina, consigliato sia quando ci si sposta in Italia che quando si va all’estero, permette di immergersi nella bellezza dei viaggi on the road e garantisce una notevole comodità, a condizione che vengano adottate alcune semplici precauzioni.

Come spendere poco con il noleggio auto

Quando arriva il momento di scegliere un autonoleggio in Italia , è normale che uno dei primi aspetti a cui si pensa sia rappresentato dai costi che si dovranno affrontare. Il fatto è che di solito si spreca un bel po’ di tempo su Internet nel tentativo di individuare le tariffe più vantaggiose; ci si può rassegnare, però, al fatto che i colossi del car renting propongono prezzi più o meno simili. Le sole occasioni di risparmio sono quelle che vengono messe a disposizione dagli operatori locali più piccoli, che non solo offrono un servizio dagli standard di qualità più elevati, ma spesso propongono prezzi più bassi rispetto alla media.

La soluzione EasyTerra

Dovendo verificare i prezzi dei grandi network e dei piccoli operatori del noleggio auto, il rischio è di perdere chissà quanto tempo per poi risparmiare pochi euro. Per fortuna, la Rete pullula di opportunità da sfruttare, e una di queste è rappresentata da EasyTerra: si tratta di un motore di ricerca che, in pratica, svolge il lavoro che dovrebbe fare l’utente, comparando in automatico le tariffe delle diverse società di car renting. I prezzi, così, vengono mostrati in un batter di ciglia agli utenti, che in pochi clic hanno la possibilità di trovare quello di cui hanno bisogno e di scegliere la macchina o il pulmino con cui affrontare il viaggio.

I vantaggi di EasyTerra

Uno dei motivi più importanti per cui si dovrebbe provare EasyTerra è la facilità di utilizzo che contraddistingue questo strumento. Dopo avere specificato in che città si intende ritirare il veicolo e la data prescelta, viene mostrata una schermata in cui compaiono le diverse proposte disponibili. Nel caso in cui si trovi una proposta che si reputa soddisfacente, è possibile portare a termine la prenotazione in pochi secondi. Per ciascuna opzione viene mostrato il prezzo complessivo ma viene indicato anche quanto si spenderebbe al giorno. Inoltre, accanto a ogni modello sono riportate le principali caratteristiche (per esempio, se c’è l’aria condizionata, quanti posti ci sono, e così via). Il consiglio è di leggere con la massima attenzione tutti i termini del contratto in relazione alla parte che riguarda i danni, soprattutto per verificare quali sono coperti e quali no.