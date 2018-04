Wow Air, il concorso da sogno per l’estate “Vi paghiamo 3.300 euro al mese per girare il mondo”. Come partecipare

ROMA – Wow Air lancia il folle concorso per l’estate: 3.300 euro al mese per girare il mondo. Come funziona?

Per dieci settimane, dal primo giugno al quindici agosto, i vincitori dovranno trasferirsi in Islanda (tutto pagato), nel centro di Reykjavik, e da lì dirigersi in 8 destinazioni (tutto pagato) da raccontare attraverso i social. Con la possibilità di portarsi dietro un amico o un’amica.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Ogni viaggio dall’hotel alla cena sarà completamente spesato e l’unico vostro compito sarà documentare: realizzare foto, video, storie per i social network e appunti per una guida di viaggio online.

Come partecipare? Bisogna aver compiuto 18 anni, conoscere l’inglese, possedere vari profili social, dichiarare di essere in buona salute mentale e fisica, non fare uso di droghe e accettare i termini di condizione di Wow Air.

I vincitori verranno annunciati il 18 maggio sui social media di Wow Air.