ROMA – Il sentatore di Forza Italia Maurizio Gasparri parla del 2 giugno in una diretta Facebook:

“Viva le forze armate, Trenta vale zero, Governo a casa”. La polemica è legata alle presunte troppe disattenzioni nei confronti del settore da parte del governo. Diversi generali non hanno infatti partecipato alla sfilata proprio per polemica. Stessa cosa ha fatto l’ex ministro della Difesa Ignazio La Russa oggi in Fratelli d’Italia.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev