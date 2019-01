Acca Larentia, il saluto romano dei neofascisti alla commemorazione della strage VIDEO

ROMA – Centinaia di militanti di estrema destra radunati a Roma per ricordare le vittime della strage di Via Acca Larentia. Saluti romani e grida “Presente” per commemorare i 41 anni dall’omicidio di due giovani attivisti del Fronte della Gioventù uccisi di fronte alla Sede dell’MSI nel 1978.

Durante la commemorazione si sarebbe consumata l’aggressione nei confronti di Federico Marconi e del fotografo Paolo Marchetti de l’Espresso.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev