Afghanistan, il video virale: il giornalista che rassicura il pubblico sui talebani circondato da uomini armati

Un giornalista in giacca e cravatta che legge un comunicato e delle domande, come un’intervista scritta, e dietro di lui due miliziani talebani armati di tutto punto: un video che arriva dall’Afghanistan è che è subito diventata virale sui social.

Il video virale: il giornalista che rassicura circondato da uomini armati in Afghanistan

A diffonderla è stato il giornalista della Bbc Kian Sharifi, il primo a parlare di “scena surreale” all’interno dell’edificio di Peace Studio, una tv con sede a Kabul,

Qui domenica pomeriggio un conduttore stava presentando Parvaz, uno dei programmi più seguiti, quando hanno fatto irruzione gli uomini armati.

Il conduttore ha dovuto leggere un comunicato in cui si invitava il pubblico a “collaborare con l’Emirato Islamico” senza paura.

Quindi ha fatto l’intervista preparata all’ospite, un esponente del movimento islamista, che ha parlato di “tranquillità”, di vittoria contro le forze occidentali e di ordine ristabilito.

L’arrivo dei talebani a Kabul

Lo scorso Ferragosto, arrivati a Kabul, i talebani avevano parlato di “transizione pacifica del potere”, che avrebbero “rispettati i diritti delle donne, compreso quello all’istruzione” e anche la libertà di stampa.

Alle parole, però, hanno fatto seguito ben altri fatti. E’ stata vietata la trasmissione ti voci femminili in radio e tv, così come è stata vietata la musica. E anche le rassicurazioni di ques’ultimo video, con tanto di uomini armati a sottolinearle, non pare molto convincente…

Fonte video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev