Aeroporto di Kabul, un soldato americano offre l’acqua ai bambini all’aeroporto di Kabul. Continuano ad essere immortalati gesti che mostrano quello che sta accadendo dentro e nei pressi dello scalo della capitale afghana, con migliaia di persone ammassate che sperano di poter lasciare il paese.

Secondo la Cnn, dentro l‘aeroporto di Kabul ci sarebbero attualmente circa 13 mila persone da evacuare. Si tratta in gran parte afghani riporta l’emittente, riferendo che gli Usa stanno dando priorità ai cittadini americani.

Talebani: “Usa via entro il 31 agosto o ci saranno conseguenze”

Militari americani e occidentali che avrebbero le ore contate. “Se gli Stati o la Gran Bretagna cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall’Afghanistan ci saranno delle conseguenze” ha infatti dichiarato Suhail Shaheen, uno dei portavoce dei talebani e membro del team di negoziazione del gruppo, in un’intervista a Skynews a Doha.

La foto con il console italiano Tommaso Claudi

Ad aiutare i civili afghani ammassati, oltre ai militari occidentali ci sono anche le autorità diplomatiche. In queste ore circola la foto del console italiano Tommaso Claudi che aiuta un bambino a scavalcare un muro. Il piccolo è impaurito e in lacrime. Tenta di scappare, non sa bene cosa sta succedendo in questi giorni di caos.

A seguire il video del soldato statunitense che offre dell’acqua (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).