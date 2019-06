CATANIA – Alessandro Di Battista parla a Catania dal CityLab promosso dall’Associazione Rousseau di Davide Casaleggio. Qui, l’esponente M5s parla dell’evoluzione del mondo del lavoro. Citando il suo viaggio nella Silicon Valley, Di Battista spiega che negli Usa, non essendoci stato sociale, a svolgere questo tipo di servizi sono le grandi aziende tipo Facebook.

Poi la frase contro il Pd e la sinistra italiana: “Negli usa non c’è stato sociale che c’è in Europa e che in Italia, M5s sta cercando di ricostruire dagli attacchi dopo che soprattutto la sinistra, negli ultimi 30 anni, lo ha smantellato.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev